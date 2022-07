In ein paar Monaten wird Apple die iPhone 14 Serie vorstellen. Während es noch keine offiziellen Informationen zur nächsten iPhone-Generation gibt, sind chinesische Händler bereits auf die neuen iPhones vorbereitet. So zeigen sich im Handel bereits die ersten gefälschten Hüllen für die neuen iPhone 14 Modelle.

Die von Majin Bu auf Twitter geteilten Hüllen sollen wie offizielle Silikonhüllen von Apple für alle vier erwarteten iPhone 14 Modelle aussehen, darunter das 6,1 Zoll iPhone 14 und das iPhone 14 Pro sowie das 6,7 Zoll iPhone 14 Max und das iPhone 14 Pro Max. Im Gegensatz zu den gezeigten Hüllen sind Apples Hüllen MagSafe-fähig und werden nicht mehr in einer transparenten Plastikschale geliefert. Die Kopien könnten jedoch stilistisch nah genug an Apples Angeboten sein, um einige Kunden zu täuschen.

They have already made the clones of the iPhone 14 cases, amazing how the Chinese are always one step ahead #apple #iphone14 #cases pic.twitter.com/O6XfCcGhvO

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 14, 2022