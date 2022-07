Passend zum Verkaufsstart des neuen MacBook Air mit M2-Chip hat der autorisierte Apple Händler MacTrade eine Promotion aufgelegt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Ihr erhaltet 125 Euro Rabatt auf das nagelneue Gerät. Ein Gratis Versicherungs- und Garantiepaket ist ebenso enthalten und solltet ihr zu den berechtigten Personen gehören, die vom Apple Bildungsrabatt profitieren können (Lehrer, Studenten, Dozenten etc.) erhaltet ihr noch einmal 3 Prozent Education-Rabatt.

125 Euro Rabatt auf das neue MacBook Air mit M2-Chip + Gratis-Garantieverlängerung

Denkt ihr über die Anschaffung eines neuen MacBook Air mit M2-Chip nach? So solltet ihr in jedem Fall einen Blick in den MacTrade Online Store werden. Dort liegt der Anschaffungspreis unter dem Niveau im Apple Online Store. Ihr spart pauschal 50 Euro. Wenn ihr euch für eine 0 Prozent Finanzierung entscheidet, so erhaltet ihr zusätzlich 75 Euro Rabatt, so dass ihr insgesamt 125 Euro spart.

–> Hier geht es zu den 125 Euro Rabatt auf das MacBook Air bei MacTrade

Ab sofort kann das komplett neu entwickelte MacBook Air mit M2 vorbestellt werden. Angetrieben durch die Power des neuen M2 Chip bietet das neue MacBook Air noch mehr Leistung und ein neues, unglaublich dünnes Design, ein größeres 13,6″ Liquid Retina Display, 1080p HD Kamera, ein 4-Lautsprecher-System, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit und MagSafe Ladefunktion. Das neue MacBook Air mit M2 ist jetzt in vier Finishes – Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau – erhältlich.

Im Apple Online Store kostet das neue MacBook Air 1.499 Euro. Der Weg über den MacTrade Online Store spart euch 125 Euro, so das ihr nur noch 1375 Euro bezahlt. Selbst, wenn ihr euch gegen eine Finanzierung entscheidet, spart ihr immer noch 50 Euro.

So funktioniert es

Ihr besucht den MacTrade Online Store

Ihr legt das neue MacBook Air in den Warenkorb

50 Euro werden standardmäßig abgezogen

weitere 75 Euro Rabatt erhaltet ihr bei Finanzierung mit dem Gutschein MTSPAR-75FZG

Gratis Versicherungs- und Garantiepaket

Beim Kauf eines neuen MacBook Air erhaltet ihr noch zusätzlich ein kostenloses Versicherungs- und Garantiepaket. Dieses deckt verschiedene Szenarien ab. Welche das genau sind, erfahrt ihr hier.

Apple Education Rabatt

In unseren Augen können sich der oben genannte Rabatt sowie das inkludiert Versicherungs- und Garantiepaket schon sehen lassen. Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten zusätzlich 3 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass sich der Preis noch weiter reduziert.

Immer mal wieder haben wir in den letzten Jahren bei MacTrade bestellt. Der Versand kann sicherlich mal ein paar Tage länger dauern, dafür spart man allerdings bares Geld und kauft gleichzeitig bei einem Apple autorisierten Händler. Das MacBook Air 2022 ist nagelneu und über MacTrade habt ihr die Möglichkeit 125 Euro zu sparen. Klingt in jedem Fall nach einer guten Kombination.

