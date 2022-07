Mit Flip & Flop ist Anfang dieses Monats eine neue Kinder- und Familienserie auf Apple TV+ gestartet. Begleitend dazu hat Apple nun auf YouTube einen Clip veröffentlicht, der die Werbetrommel für „Duck & Gosse“ (so der englische Titel) rührt.

Apple TV+ veröffentlicht „Löse Probleme mit Flip & Flop“

Inspiriert von den Bestsellern der New York Times von Tad Hills, ist „Flip & Flop“ eine Vorschulserie, die die einzigartige Kameradschaft von Flip und Flop feiert, zwei beste gefiederte Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bis sie entdecken, dass es ihnen helfen kann, völlig neue Ideen zu entwickeln, um die großen und kleinen Herausforderungen des Alltags zu lösen, wenn sie die Unterschiede des anderen akzeptieren und wertschätzen.

In dem knapp 10-Minuten langen Video „Solve Problems with Duck & Goose“ gibt euch Apple TV+ einen näheren Einblick in die Animationsserie. Es heißt

Zwei Schnäbel, vier Schwimmhäute und jede Menge Federn machen gute Ideen noch besser! Trotz ihrer Unterschiede stecken Flip & Flop ihre Köpfe zusammen, um Probleme zu lösen und das Beste aus dem anderen herauszuholen.

