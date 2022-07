congstar feiert sein 15-jähriges Jubiläum. Gegründet am 17. Juli 2007 ist der Kölner Mobilfunkanbieter im Jubiläumsjahr auf dem Weg, die Anzahl von sechs Millionen Kunden zu erreichen.

Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar feiert sein 15-jähriges Jubiläum mit der aktuellen Sommeraktion bei den Tarifen Allnet Flat L und Allnet Flat M, dem neuen Datenfeature und Treuebonus für Kunden GB+.

Congstar schreibt

m Juli 2007 wurde die congstar GmbH als Tochterunternehmen der Telekom Deutschland GmbH am Standort Köln gegründet. Mit einer einzigartigen Positionierung, einer breiten Produktpalette und flexiblen Angeboten ist congstar sowohl online als auch im Fachhandel und bei vielen Einzelhändlern erfolgreich. Damit ist die Marke heute ein fester Bestandteil der Telekommunikations-Branche. Bei Mobilfunk-Produkten im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüssen richtet sich congstar dabei sowohl an die klassische Discount-Zielgruppe aber vor allem auch an Kunden, die besonderen Wert auf hohe Qualität zu fairen Preisen legen.