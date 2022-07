Der Ball rollt wieder, zumindest bei der Frauen-EM. Am morgigen Donnerstag trifft das Team um Bundestrainerin Voss-Tecklenburg im Viertelfinale auf Österreich und wird in diesem Spiel und hoffentlich auch den Partien danach noch für viele erinnerungswürdige Momente sorgen. Nach dem Finale am 31. Juli geht es am 5. August auch schon weiter zum Bundesligaauftakt mit dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München. Amazon Alexa hält für euch die begleitenden Infos parat.

Bei Alexa kommt das Runde ins Eckige

Alexa steht den Sportbegeisterten auch in diesem Fußball-Sommer zur Seite. Mit den folgenden Sprachbefehlen bleiben sie im Fußball-Vibe und auf dem neuesten Stand, wenn es um Spielpläne, Ergebnisse oder die Highlights des jeweiligen Spieltages geht.