Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst an einem neuen Original-Film namens „Causeway“ arbeitet. In dem neuen Spielfilm ist Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence in der Hauptrolle zu sehen, gleichzeitig agiert die Schauspielerin als Produzentin.

Apple TV+: neuer Film „Causeway“ mit Jennifer Lawrence in Arbeit

Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass es seine preisgekrönte Spielfilmpalette um „Causeway“ erweitern wird, einen neuen Film mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence („Don’t Look Up“, „Silver Linings Playbook“, „American Hustle “), unter der Regie von Lila Neugebauer (Broadways „The Waverly Gallery“, „Maid“, „The Last Thing He Told Me“).

„Causeway“ stammt von A24 und wird später in diesem Jahr sein weltweites Debüt in den Kinos und auf Apple TV+ geben. Bei „Causeway“ handelt es sich um ein intimes Porträt einer Soldatin, die nach ihrer Rückkehr nach New Orleans darum kämpft, sich an ihr Leben anzupassen. Neben Lawrence ist der Emmy- und Tony-Award-Nominierte Brian Tyree Henry („Atlanta“, „Bullet Train“, „If Beale Street Could Talk“) in der Hauptrolle zu sehen.

Der in New Orleans gedrehte A24-Film wurde von Ottessa Moshfegh, Luke Goebel und Elizabeth Sanders geschrieben. Lawrence produziert zusammen mit Justine Ciarrocchi für Excellent Cadaver. Neben der Regie fungiert Neugebauer als ausführende Produzentin. „Causeway“ wird von IAC Films, IPR.VC, Excellent Cadaver und A24 produziert.

Mittlerweile hat Apple TV+ mehrere spannende Original-Filme im Portfolio. Der vermutlich bekannteste dürfte CODA sein. Dieser Film konnte bei den diesjährigen Oscars gleich drei prestigeträchtige Preise mit nach Hause nehmen. Aber auch Finch, Palmer, Ch Cha Real Smooth, On the Rocks, Greyhound und weitere Filme können sich wirklich sehen lassen.