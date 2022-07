Monat für Monat geben wir euch einen Ausblick, was euch im kommenden Monat auf Disney+ erwartet. Nun liegen die frischen Inhalte für den kommenden Monat (August 2022) vor, so dass wir diese gerne an euch weitergeben. Alle Infos zu Disney+ findet ihr hier.

Neu auf Disney+ im August 2022

3. August:

Bob’s Burgers – Staffel 12“ (Star)

Lightyear (Pixar)

05. August

„Prey“ (Star)

Lego Star Wars Sommerurlaub (Star Wars)

10. August

Ich bin Groot: Groot nimmt ein Bad (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Groots erste Schritte (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Das Dance-Battle (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Das Meisterwerk (Disney+ Original)

Ich bin Groot: Der kleine Freund (Disney+ Original)







12. August

Not okay (Star)

17. August

She-Hulk: Die Anwältin (Marvel

American Horror Story: Double Feature – Staffel 10 (Star)

19. August

Fire Island (Star)

31. August