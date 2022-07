Das Wochenende ist zwar schon ein paar Stunden alt, nichtsdestotrotz möchten wir euch auf die aktuelle Prime Video Aktion aufmerksam machen. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr am heutigen Abend mit eurer Zeit anfangen sollt, dann werft einen Blick auf Prime Video. Dort findet ihr verschiedene an Filmen, die ihr für je 0,99 Euro ausleihen könnt.

Prime Video: Filme für je 0,99 Euro ausleihen

Amazon lädt zum Filmabend, eigentlich sind es sogar drei Filmabende. Die Aktion, die am gestrigen Freitag gestartet ist, läuft noch bis zum morgigen Sonntag (24. Juli 2022).

Verschiedene Videos stehen aktuell bei Prime Video im Fokus, die ihr zum reduzierten Preis von nur 0,99 Euro ausleihen könnt. Beim ersten Durchscrollen haben wir in festgestellt, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Natürlich wird nicht jeder Film jeden Anwender ansprechen, zwei, drei passende Filme sollten jedoch für jeden dabei sein. Kurzum: Ob Klein oder Groß, Jung oder Alt, ihr werdet den passenden Film finden. Unter anderem warten Sing – Die Show Deines Lebens, Stream, The 355, Monsters of Man, Stream 2, Nie Days, Tagebuch einer Biene und mehr zur Auswahl.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar.. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.