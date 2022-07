Wir starten in die 30. Kalenderwoche des Jahres 2022 und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Belkin geflochtenes USB-C-/Lightning-Kabel (iPhone-Kabel zum Schnellladen für das iPhone 8 oder... Vorzüge von Belkin: Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 35 Jahren

Geflochtenes Lightning-/USB-C-Kabel für das iPhone

Angebot Secure Holder with Wire Cable for Airtag - White Inbusverschluss-System sorgt für sicheren Halt im Secure Holder und an Ihren persönlichen Dingen

Das Drahtseil ermöglicht eine dauerhafte Befestigung an Ihren persönlichen Gegenständen

Angebot Secure Holder with Strap - Black Ein Drehverschluss sorgt für guten Halt des AirTags im Secure Holder

Die Schlaufe lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Belkin Lightning-Kabel (Boost Charge Lightning-/USB-Kabel für iPhone, iPad, AirPods)... Vorzüge von Belkin: Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 35 Jahren....

iPhone, iPad und AirPods laden und synchronisieren

Angebot Belkin geflochtenes USB-C-/Lightning-Kabel (iPhone-Kabel zum Schnellladen für iPhone 12, 12 Pro,... Vorzüge von Belkin: Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 35 Jahren

Lightning-/USB-C-Kabel für das iPhone. Laden Sie Ihr iPhone 8 oder neuere Modelle in nur 30 Minuten...

Angebot Belkin MagSafe ladegerät, Magnetisches Kabelloses Ladegerät (mit 2-m-Kabel, für die iPhone 13... Magnetkomponente zum effizienteren Laden und zur bequemen Befestigung mit einer Hand, Nur zur...

Ein besonders langes 2 m langes Kabel ermöglicht zu Hause oder im Büro eine flexible Verbindung

Angebot Secure Holder with Strap - Blue Ein Drehverschluss sorgt für guten Halt des AirTags im Secure Holder

Die Schlaufe lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Belkin BoostCharge Flex Silikon-USB-C/Lightning-Kabel, 3 m, MFi-zertifiziert, 20 W, zum Schnellladen... 25-mal robuster als normale Kabel

In Tests wurde nachgewiesen, dass die Kabel mehr als 25.000 Biegungen standhalten und mehr als...

Angebot Belkin MagSafe-kompatible Hülle für das iPhone 12 Pro Max (mit antimikrobieller Beschichtung,... · Kompatibilität mit MagSafe ermöglicht eine sichere, einfache Befestigung mit...

· Eine antimikrobielle Beschichtung reduziert das Bakterienwachstum um bis zu 99 %

Angebot Belkin drahtloser BoostCharge Ladeständer, 10 W (Qi-Zertifikat, Schnellladegerät für iPhone 13,... Vorzüge von Belkin: Die Nummer 1 der Dritthersteller für drahtloses Ladezubehör*

Schnelles drahtloses Laden mit bis zu 10 Watt für Qi-fähige Geräte

Angebot Secure Holder with Strap - Pink Ein Drehverschluss sorgt für guten Halt des AirTags im Secure Holder

Die Schlaufe lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Handyhalterung Fahrrad, Handyhalter Motorrad Mit automatischer Verriegelungsfunktion-Universal 360... 【Robust und sicher】Die Klemme verfügt über 4 Schutzecken, wodurch Ihr Smartphone sicher an...

【Feste Klemme mit Schnellspanner】 Installation schneller als herkömmliche Typen und kein...

Angebot GMPC Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth 5.2 Wireless-Ohrhörer in Ear Stereo Sound Mikrofon Mini... 【T2 Schnelle und stabile Kopplung von kabellosen Kopfhörern】Ein-Schritt-Kopplung, 2 Headsets...

Kabelloses echtes Stereo-Erlebnis & IPX5-Schutz: Mit einem kabellosen Design werden Sie nicht mehr...

Cvozo Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth 5.0 kabellose Kopfhörer In-Ear Stereo Sound Mikrofon Mini... 【Schnelle und stabile Kopplung von kabellosen Kopfhörern】Ein-Schritt-Kopplung, 2 Headsets aus...

Kabelloses echtes Stereo-Erlebnis & IPX5-Schutz: Mit einem kabellosen Design werden Sie nicht mehr...

Soundcore by Anker Life P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber,... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations. Geliebt von über 20 Millionen Fans weltweit.

ENORMER BASS: Unsere Technologie analysiert das Klangprofil in Echtzeit und erhöht dank den starken...

eufy Security eufyCam 2C, zusätzliche kabellose Sicherheitskamera, für HomeBase 2, 180 Tage... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Anker Nebula Cosmos Max 4K Beamer, Projektor für Heimkino Entertainment, 1500 ANSI Lumen, Android... DAS KINO FÜR ZUHAUSE: Leistungsstarke 4K UHD für eine meisterhafte Filmvorstellung.

DAS ULTIMATIVE UPGRADE: Cosmos Max verleiht deinen alten DVDs, Videos und Streamings ein neues...

Soundcore Life A1 In Ear Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H... UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: Life A1 Ohrhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit dreifach...

3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...

Angebot eufy Security Solo IndoorCam P24, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot RENPHO Körperfettwaage Digital Personenwaagen Bluetooth Körperanalysewaage mit App Smart Waage... Über Millionen aktive Nutzer weltweit - Die RENPHO-App ist einfach zu bedienen und gratis aus dem...

Ermittelt 13 wichtige Körperkennwerte - Körpergewicht, BMI, Körperfettanteil, Wasseranteil,...

​​Soundcore Life P3 Bluetooth Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Intensiver Bass, 6... Fantastischer Sound für über 20 Millionen Fans!

DER REGENBOGEN IM MINIFORMAT: Die brandneuen Life P3 Earbuds sind in 5 stilvollen Farben erhältlich...

Angebot Echo Dot (4. Generation), Zertifiziert und generalüberholt, Anthrazit | Smarter Lautsprecher mit... Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot eufy Saugroboter, RoboVac 11S (Slim) mit BoostIQ, Superschlank, Starke 1300Pa Saugkraft,... DER GANZ NEUE ROBOVAC: Rekonstruiert zum niedrigsten* (nur 72 mm hohen) RoboVac und zugleich mit...

BOOSTIQ™ TECHNOLOGIE: Erhöht automatisch die Saugkraft auf sehr verschmutzten oder schwer zu...

Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät, 65W 4-Port PIQ 3.0 & GaN Netzteil mit 45W USB-C... HIGH SPEED MIT USB-C: Lade per 45W USB-C-Eingang deine USB-C Notebooks wie zum Beispiel Dell XPS 13...

EINER FÜR ALLE: Ab jetzt kannst du 4 Geräte gleichzeitig laden! Der PowerIQ 3.0 USB-C Port schenkt...

Neabot N2 Saugroboter mit Auto Absaugstation, 3 in 1 Staubsauger Roboter Wischfunktion,... 【 3 in 1 – kehren, wischen und saugen】 Ausgestattet mit einem 300 ml Staubbehälter und einem...

【LED Display】 Auf der Front der Absaugstation ist ein LED-Bildschirm angebracht. Dieser leuchtet...

Elastisch Armband Kompatibel mit Apple Watch Armband 41mm 40mm 38mm, Dehnbar Verstellbar Solo Loop... Elastisches Armband: Das Apple Watch Armband ist aus gewebtes elastisches Nylon hergestellt, mit...

Kompatibilität: Das Elastische Armband Kompatibel mit Apple Watch Serie 7, SE, Serie 6, Serie 5,...

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO life 1000 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO life 750 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Neu Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirTag Anhänger - Weiß Dieser leichte, robuste Anhänger ist aus Polyurethan und befestigt dein AirTag sicher an deiner...

Er passt perfekt um dein AirTag, damit es sicher sitzt und du den Gegenstand im Auge behalten...

Angebot Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase Automatisches Einschalten und Verbinden

Einfaches Einrichten für alle deine Apple Geräte

Angebot Neu Apple AirPods (3. Generation) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Angebot Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase (2021) Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Mit dem Transparenzmodus kannst du dein Umfeld hören und darauf reagieren

Angebot Neu Apple AirPods Max - Space Grau Ein spezieller dynamischer Treiber von Apple liefert Hi‐Fi Audio

Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

