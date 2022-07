Der Designer Basic Apple Guy ist bekannt für die Erstellung von Hintergrundbildern und anderen Bildern mit schicken Designs, die mit Apple-Produkten und -Themen zu tun haben. Normalerweise veröffentlicht er bevorzugt am Vorabend spezieller Apple-Veranstaltungen seine Wallpaper. Außer der Reihe gibt es jetzt ein wunderschönes Hintergrundbild, das von Apples Regenbogen-Bühne inspiriert wurde – einer bunten Bühne, die sich im Apple Park befindet.

Basic Apple Guy hat das neue Apple Stage Wallpaper für iPhone, iPad und Mac auf seiner Webseite und auf Twitter veröffentlicht. Zusammen mit dem kostenlosen Wallpaper gibt der Designer einen lustigen Einblick in seinen kreativen Prozess:

„Der Prozess der Realisierung dieses Designs war ein wahrer Glücksfall. Ich hatte ein Konzept für ein dunkles Wallpaper im Kopf, aber es war nicht so, wie dieses Wallpaper letztendlich geworden ist. Tatsächlich war das fertige Produkt das Ergebnis des Experimentierens mit Effekten, des Eingrenzens und des Ausbaus, bis ich ein Design hatte, in das ich mich verliebt hatte. Es ist das grafische Äquivalent eines zufälligen Billardstoßes, von dem man behauptet, dass man ihn die ganze Zeit machen wollte. Ich könnte mit dem Endergebnis nicht zufriedener sein und bin stolz darauf, es als brandneues Wallpaper für iPad, Mac und iPhone zu veröffentlichen. Viel Spaß damit!“

Der Designer widmet sich auch der Entstehung der Regenbogen-Bühne im Apple Park. 25.000 Teile bilden die beeindruckende Sonderanfertigung, die von Jony Ive für Apples Hauptsitz entworfen wurde. Basic Apple Guy schreibt:

„Eine einzigartige, speziell angefertigte, 25.000 Teile umfassende, sechsfarbige Bühne, die von Jony Ive selbst entworfen wurde – ein letzter Schliff für den Apple Park vor seiner Abreise später in diesem Jahr. Die farbenfrohen Torbögen sind eine fröhliche Erscheinung auf dem Campus und ein beliebtes Fotomotiv für Mitarbeiter und Menschen, die das Glück haben, den Campus zu besuchen. Man könnte sagen, dass ich etwas für diesen Bogen übrig habe, da ich in den letzten 14 Monaten vier Wallpaper mit Ives ikonischer Kreation veröffentlicht habe.“

Apple Stage

While ‘all the world’s a stage,’ this one’s more striking than others.https://t.co/CvKDDY6Evt pic.twitter.com/bfeGPxgVnc

— Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) July 22, 2022