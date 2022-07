In regelmäßigen Abständen informieren die deutschen Mobilfunkanbieter über den Ausbau ihrer Mobilfunknetze. Am heutigen Tag hält Vodafone eine neue Wasserstandsmeldung bereit. So informiert das Düsseldorfer Unternehmen darüber, dass 5G+ für mehr als 15 Millionen Menschen freigeschaltet. Zudem bestätigt Vodafone, dass seit Jahresbeginn 4.200 LTE-Bauprojekte abgeschlossen und 13.000 5G-Antennen errichtet wurden.

Vodafone: 5G+ für mehr als 15 Millionen Menschen freigeschaltet

Seit Jahresbeginn haben Vodafone-Techniker 13.000 zusätzliche 5G-Antennen aktiviert. Insgesamt funken jetzt bereits mehr als 34.000 5G-Sender im Vodafone-Netz und bringen 5G zu 55 Millionen Menschen in Deutschland. Zeitgleich schalten die Düsseldorfer an immer mehr Standorten die komplett eigenständige 5G+ Technik (5G-Standalone) frei. Sie ist jetzt für mehr als 15 Millionen Menschen im Alltag nutzbar. Mit 5G+ werden neben hohen Bandbreiten auch sehr schnelle Latenzzeiten möglich. Das Netz reagiert dann blitzschnell. Schnelle Reaktionszeiten sind vor allem wichtig für Gaming-Fans und Nutzer von Apps, die auf Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR) zugreifen.

„Wir bauen neue Stationen, modernisieren bestehende Antennen-Technik und schalten an immer mehr Standorten 5G frei. Vielerorts entkoppeln wir unser 5G-Netz vollständig von der bestehenden Infrastruktur und bringen damit blitzschnelle Reaktionszeiten ins Netz“, so Vodafone Deutschland Technik-Chefin Tanja Richter. „Der tägliche Einsatz unserer Techniker ist wichtig: Denn wir wollen die letzten noch verbleibenden Funklöcher stopfen und überall schnelles Surfen möglich machen.“

Allein im Jahr 2021 wurden deutschlandweit rund 30 Prozent mehr Daten im Mobilfunk-Netz transportiert. Grund dafür sind immer mehr datenintensive Apps und Services, die wir immer häufiger mit unseren Smartphones im Alltag nutzen. Dabei zeigt sich auch: 5G kommt immer stärker im Alltag an. Das neue Netz transportiert heute rund acht Mal mehr Daten als noch vor einem Jahr: Allein in der letzten Juni-Woche rauschten rund 1.500 Terabyte Daten durchs 5G-Netz von Vodafone. Zum Vergleich: Mit dieser Datenmenge könnte man rund 120 Jahre am Stück Netflix-Filme streamen. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum übrigens noch ’nur‘ etwa 200 Terabyte Daten, die über das 5G-Netz transportiert wurden. Die Datenmengen die 5G heute, drei Jahre nach der Aktivierung erster Stationen überträgt, sind längst deutlich größer als jene, die LTE drei Jahre nach der Einführung transportierte.