Anfang Juni lief „For All Mankind – Staffel 3“ auf Apple TV+ an. Die heiße Phase der Staffel ist längst erreicht, und um weiterhin die Werbetrommel für die Weltraum-Serie zu rühren hat Apple einen weiteren begleitenden Clip auf YouTube veröffentlicht.

For All Mankind – NASA Hab Set Tour mit Krys Marshall

In der 3. Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

Krys Marshall – in der Serie besser bekannt als „Danielle Poole“ – führt euch in dem 188 Sekunden langen Clip auf dem Produktionsgelände in einer exklusiven Tour durch die Wohnräume der NASA auf dem Mars.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Erst gestern hatten wir euch auf den Clip „For All Mankind – The Science Behind Season 3: Episode 7, Bring It Down“ hingewiesen.