Apple arbeitet an einer neuen Farbauswahl für die Beats Fit Pro, so geht es zumindest aus den jüngst aufgetauchten Bildern hervor. Die Farben sollen im Englischen mit Mica, Ochre und Umbra bezeichnet sein.

Apple plant neue Farben für die Beats Fit Pro

Ende letzten Jahres führte Apple die Beats Fit Pro ein (hier unser Beats Fit Pro Test). Diese lassen sich aktuell in den Farben Weiß, Schwarz, Salbeigrau und Hellviolett käuflich erwerben. Wie es scheint, stoßen in Kürze drei neue Farboptionen hinzu.

@Aaronp613 hat auf Twitter drei kurze Videosequenzen veröffentlicht, auf denen die Beats Fit Pro in den Farben Mica, Ochre und Umbra zu sehen sind. Es wäre nicht ungewöhnlich für Apple, wenn der Hersteller die Beats Fit Pro zukünftig in weiteren Farben anbietet. So sind Beats und Apple bereits in den letzten Jahren regelmäßig vorgegangen. Wann die neuen Farboptionen angeboten werden, ist nicht bekannt.

Die Beats Fit Pro richten sich in erster Linie an Sportler. Apple setzt bei diesen Kopfhörern auf zwei unterschiedlichen Hörmodi (Active Noise Cancelling „ANC“ sowie einen Transparenzmodus), H1-Chip, „Hey Siri“, hohen Tragekomfort, bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit bzw. bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit inkl. Ladecase, IPX4-klassifiziertem Schutz vor Schweiß und Wasser, Support für „Wo ist?“ Und mehr.

Der Listenpreis für die Beats Fit Pro beträgt 229,95 Euro. Im freien Handel könnt ihr euch die Kopfhörer für rund 190 Euro sichern.

