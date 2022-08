Meross bringt am heutigen Tag einen HomeKit-Rauchmelder bei uns in Deutschland auf den Markt. Damit erweitert der Hersteller sein bisheriges HomeKit-Portfolio um ein weiteres Produkt. Zum Start gibt es einen Einführungsrabatt, so dass ihr nur 42,49 anstatt 49,99 Euro für den HomeKit-Rauchmelder inkl. Hub bezahlen braucht. Ohne Hub werden nur 39,09 Euro fällig.

HomeKit-Rauchmelder von Meross ist da

Meross bringt einen HomeKit-Rauch- und Feuermelder auf den Markt. Dieser ist mit seinem Einführungspreis von 42,49 Euro inkl. Hub in unseren Augen ziemlich attraktiv. Auf der Amazon Produktseite des Meross HomeKit-Rauchmelders findet ihr einen Coupon, den ihr aktivieren müsst, um 15 Prozent Rabatt auf den Listenpreis von 49,99 Euro zu erhalten.

Der smarte Rauchmelder von Meross wird in Kombination mit dem Meross Hub in HomeKit eingebunden. Dabei kann ein Hub bis zu 16 Meross Geräte verwalten. Diese müssen nicht zwingend Rauchmelder sein, auf diese Art und Weise könnt ihr euch verschiedene Meross-Sensoren, -Detektoren, -Thermostatventile etc. in Apple HomeKit einbinden).

Neben der Raucherkennung kann das Meross-Gerät auch Feuer (der Hersteller spricht von einer Temertor von 54 bis 70 Grad Celsius) erkennen. Der Rauchmelder ist geprüft nach EN 14604, EN 61000, EN 50130, zertifiziert von Intertek und SGS.

In klassischer Manier könnt ihr den Meross HomeKit-Rauchmelder in verschiedene Szenarien, Regeln etc. einbinden. So könnt ihr beispielsweise das Licht im Hausflur einschalten, so Rauch erkennt wird. Natürlich könnt ihr euch viele weitere Nutzungszenarien festlegen.

Einzeln und mit Hub

Der Meross HomeKit-Rauchmelder ist bei Amazon einzeln und mit Hub erhältlich. Der Listenpreis beträgt 45,99 Euro bzw. 49,99 Euro. Für beide Produkte steht auf der Amazon Produkteseite ein Gutschein bereit, den ihr aktivieren müsst. So zahlt ihr aktuell nur 39,09 Euro bzw. 42,49 Euro.

Smart Rauchmelder Feuermelder Meross funktioniert mit Apple HomeKit Schlafzimmertauglich Brandmelder... 📣 Alarmverknüpfung - Wenn der Alarm Rauch/hohe Temperaturen erkennt, piepen die unter demselben...

📣 Rauch- und Überhitzungserkennung - Zusätzlich zur Raucherkennung kann es auch Überhitzung...