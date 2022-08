Vor Monaten tauchte bereits das Gerücht auf, dass Apple dem iPhone 14 und iPhone 14 Pro zwei unterschiedliche Prozessoren verpassen wird. Während das iPhone 14 Pro den A16-Chip erhalten soll, soll beim iPhone 14 weiterhin der A15-Chip zum Einsatz kommen. Nun heißt es, dass dieser A15-Chip leistungsstärker als beim iPhone 13 sein wird.

Im März dieses Jahres berichtete der für gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo, dass nur das iPhone 14 Pro den neuen A16-Chip erhalten wird. Genau genommen, sollen das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max mit diesem Chip ausgerüstet werden. Die Non-Pro-Modelle (iPhone 14 und iPhone 14 Max) sollen weiterhin den A15-Chip erhalten.

Im April dieses Jahres untermauerte Apple-Insider Mark Gurman diese Gerüchte. Auch dieser sprach davon, dass das iPhone 14 den A15 oder eine Variante des A15-Chips erhalten wird. Damit würde Apple in diesem Jahr eine andere Strategie verfolgen als in den Vorjahren als die Non-Pro- und Pro-Modelle einen identischen Chip verpasst bekommen haben.

Despite using *some* old hardware, iPhone 14 non pro still have some overall performance boost over the iPhone 13 series

New cellular modem, new internals design, ect

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2022