Wie die Drogerie-Kette dm heute mitgeteilt hat, haben Kunden ab sofort in vielen dm-Märkten die Möglichkeit, ihre Online-Bestellungen an einer dm-Abholstation abzuholen.

dm rollt Abholstationen aus

dm baut seine Abholstationen massiv aus. So können nun in vielen weiteren Märkten der Drogeriemarktkette Einkäufe an eine Abholstation geliefert werden. Die Produkte werden über die „Mein-dm“-App oder über den Webshop des Unternehmens bestellt.

Wenn man bei der Bestellung die Lieferart „Express-Abholung“ oder „Lieferung an Ihren dm-Markt“ wählt, wird die Bestellung automatisch über die dm-Abholstation bereitgestellt, wenn der gewählte dm-Markt eine Abholstation zur Verfügung stellt.

Für die Abholung erhalten Kunden einen Abholcode, der einfach an der Station eingescannt werden kann. Daraufhin können die Waren aus der Station entnommen werden. Dabei gelten die normalen Lieferzeiten des Webshops. Eine Express-Lieferung liegt in der Regel bereits innerhalb von 3 Stunden zur Abholung bereit. Es gelten für die Abholstationen die Öffnungszeiten des jeweiligen dm-Marktes.

Bis zu 26 Bestellungen können die dm-Abholstationen gleichzeitig fassen. Welche dm-Märkte bereits die Möglichkeit einer Abholstation bieten, zeigt der Filialfinder des Unternehmens. Bis Mitte kommenden Jahres sollen rund 700 dm-Märkte mit Abholstationen ausgestattet werden.