Mit „Schritt für Schritt“ (englische Bezeichnung: „Best Foot Forward“) ist vor Kurzem eine neue Kinder- und Familienserie auf Apple TV+ gestartet. Begleitend hat Apple nun einen kurzen Clip auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+: Best Foot Forward – Meet the Champions

Mit „Best Foot Forward – Meet the Champions“ rührt Apple ein wenig die Werbetrommel für seine neue Kinder- und Familienserie. Worum geht es? Josh Dubin freut sich darauf, vom Unterricht zu Hause auf eine öffentliche Schule zu wechseln, und die Herausforderung, das einzige Kind mit einer Beinprothese zu sein, nimmt er gerne an. Während er sich einen Platz unter Gleichaltrigen sucht, stehen ihm seine Freunde und seine Familie bei jedem Schritt zur Seite.

In der Videobeschreibung heißt es

Es braucht eine vielfältige Crew, um eine Show mit echter Repräsentation zu kreieren. Treffen Sie die Champions hinter der Entstehung von Schritt für Schritt.