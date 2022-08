Als Apple auf der WWDC 2022 macOS Ventura ankündigte, hat uns eine neue Lösung besonders gut gefallen: die Kamera-Übergabe (Continuity Camera). Dank der Funktion lässt sich ein iPhone problemlos als Webcam-Ersatz einsetzen, was einen enormen Qualitätssprung für die Kamera des MacBook darstellt. Um die Kamera-Übergabe vernünftig nutzen zu können, benötigt man eine Möglichkeit, das iPhone am Mac zu befestigen. Belkin hat eine passende MagSafe-Halterung entwickelt, die nun erstmals einige YouTuber präsentieren.

Während es viele Anbieter gibt, die eine Halterung für die Kamera-Übergabe von macOS Ventura anbieten werden, ist Belkin einer der ersten Hersteller, der seine Lösung zeigen lässt. So haben einige große YouTuber ein Exemplar der Halterung erhalten, was uns einen ersten Blick auf eine solche Halterung in der „freien Wildbahn“ erlaubt.

ZolloTech, Brian Tong und iJustine zeigen Prototypversionen der Halterung, die denkbar einfach ist. Sie wird an der Rückseite des iPhone befestigt. Eine kleine Kunststofflippe an der Rückseite der Halterung liegt in der idealen Position auf dem MacBook auf. Doch seht am besten selbst, wie sich das neue Zubehör im Praxiseinsatz schlägt:

Using your iPhone as a webcam with Belkin’s new MagSafe attachment is so easy.. Got a chance to test out an early version of it on iOS and Mac OS Ventura Betas. Desk view is also 🔥🙏🏻 pic.twitter.com/Y1AZCS31oT

— iJustine (@ijustine) July 29, 2022