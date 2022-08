„Amazing Bomberman“ ist da. Nachdem wir heute Vormittag bereits auf die Apple TV+ Neuankömmlinge geblickt haben, richten wir unseren Blick nun auf Apples Spiele-Abo-Plattform Apple Arcade. Ab sofort steht dort mit „Amazing Bomberman“ ein neues Spiel auf Apple Arcade bereit.

Apple Arcade: „Amazing Bomberman“ steht ab sofort zur Verfügung

Nachdem kürzlich verschiedene Spieletitel Apple Arcade verlassen haben, steht ab sofort ein neues Spiel bereit. Kurzum: „Amazing Bomberman“ ist da.

Bomberman ist eine Reihe strategischer Actionspiele und hält die Gaming- Community seit 1983 in Atem – aber noch nie in dieser Form. Verteil Explosionskörper in einem Labyrinth, um dir zusätzliche Pfade frei zu sprengen – und um deine Gegner aus der Arena zu pusten. Für eine gemeinsame Runde erstellst du einen Raum und teilst die ID mit bis zu drei anderen. Ist das Schlachtfeld erstmal mit Bomben übersät, gestaltet sich der Weg zum Sieg durchaus steiniger.

Apple beschreibt Apple Arcade wie folgt