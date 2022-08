Wer derzeit Apples Webseite besucht, wird neuerdings von kleinen Hasen, einer schwarzen Katze und der jungen Sam Greenfield begrüßt. Die Charaktere stammen aus der neuen Skydance Animation Produktion „Luck“. Passend zur heutigen Premiere rührt Apple die Werbetrommel und weist mit der Umgestaltung der Webseite prominent auf den neuen Apple TV+ Film hin.

„Luck“ Charaktere auf Apples Webseite

Apple TV+ und Skydance Animation verbindet eine enge Partnerschaft. Zuletzt schlossen beide Parteien einen mehrjährigen Vertrag, der nach und nach neue Original-Inhalte für Apple TV+ hervorbringen soll. Skydance Animation ist die Abteilung für animierte Inhalte von Skydance Media, einem breit gefächerten Medienunternehmen mit Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien.

Um den heutigen Start des Skydance Animationsfilm „Luck“ auf Apple TV+ zu feiern, präsentiert Apple einige Charaktere aus dem Film auf seiner Homepage. Dabei zeigt sich nicht nur der Charme des neuen Films, sondern auch die gewohnte Hardware, die für gewöhnlich auf der Startseite des Unternehmens zu sehen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple TV+ so prominent beworben wird. Zuletzt machte es sich Snoopy und die Peanuts-Gang auf der Webseite gemütlich und tanzte vor dem HomePod mini, während ein ganzer Schwarm von Woodstocks zeigte, wie leicht das iPad Air ist.

Apples erster Animationsfilm mit Skydance

Im Mittelpunkt von „Luck“ steht Sam Greenfield, der „unglücklichste Mensch der Welt“. Aber ihr Schicksal ändert sich, als sie das Land des Glücks findet, eine geheime Fabrik, die alle glücklichen und unglücklichen Momente auf der Welt verwaltet. Sams Abenteuer beinhaltet die Begegnung mit einigen erstaunlichen Fabelwesen, darunter eine sprechende schwarze Katze, ein Drache und viele mehr.

Die Prämisse von „Luck“ erinnert uns an Monsters Inc., denn das Land des Glücks ähnelt vom Konzept her ein wenig der Gruselfabrik. Das ist nicht allzu überraschend, denn Skydance Animation wird von John Lasseter geleitet, einem langjährigen Pixar-Veteranen, der an Filmen wie „Toy Story“ und „Cars“ gearbeitet hat.

-> Hier geht es direkt zur Apple Webseite

In den USA konnte Apple zahlreiche Stars gewinnen, die den Figuren in dem Film ihre Stimme verleihen. Unter anderem sind im englischen Original Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger und Adelynn Spoon zu hören.

Apple hat letztes Jahr einen Exklusivvertrag (im Wert von Hunderten Millionen Dollar pro Jahr) mit Skydance Animation unterzeichnet. Das Debüt von „Luck“ stellt den ersten echten Test für die Qualität dessen dar, was Skydance Animation leisten kann.

Zur Einstimmung auf den Film haben wir hier den offiziellen Trailer für euch: