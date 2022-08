Nachdem der Clip „Hard Knocks“ zunächst im us-amerikanischen Apple YouTube-Kanal startete, kann der Clip „Volltreffer“ ab sofort auch bei uns in Deutschland bestaunt werden. Im Mittelpunkt des Videos steht die Apple Watch Series 7.

Die Apple Watch Series 7 – Volltreffer

Oftmals schickt Apple zunächst einen englisch-sprachigen Werbespot ins Rennen und lokalisiert diesen dann anschließend für weitere Länder. Genau dies ist nun mit „Hard Knocks“ bzw. „Volltreffer“ geschehen.

Apple bewirbt die Series 7 unter anderem wie folgt

Das Frontglas der Apple Watch Series 7 ist stärker und robuster und mehr als 50 Prozent dicker als das der Apple Watch Series 6. Es ist noch besser vor Brüchen geschützt und die Durchsichtigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Apple Watch Series 7 ist außerdem staubgeschützt nach IP6X, wodurch sie auch in sandigen Umgebungen noch widerstandsfähiger ist und dank WR50 Wasserschutz ist sie auch hervorragend zum Schwimmen geeignet.

Genau dies untermauert der Clip „Volltreffer“. In diesem ist die Apple Watch 7 in verschiedenen Szenarien zu sehen. So wird unter anderem gezeigt, wie die Apple Smartphones die Gefahren beim Turmspringen, Tennis, Golf, Wrestling, Fußball, Bodenturnen und Co. meistert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Interessanterweise wird Apple nachgesagt, dass der Hersteller bei der Apple Watch 8 ein spezielles Modell anbietet, welches sich an Extremsportler richtet und noch einmal widerstands- und leistungsfähiger sein soll, als das Standardmodell.