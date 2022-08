Apple TV+ bietet seit längerem nicht nur Original-Serien und -Filme auch, sondern auch den ein oder anderen Original-Podcast. Nun wurde mit „Missed Fortune“ ein weiterer Original-Podcast angekündigt. Dieser startet am 15. August 2022, vorab gibt es den offiziellen Trailer.

Apple TV+ kündigt neuen Original-Podcast „Missed Fortune“ an

Apple TV+ hat den Original-Podcast „Missed Fortune“ angekündigt und neben dem offiziellen Premierentermin auch den offiziellen Trailer zur neunteiligen Serie veröffentlicht. Die drei ersten Folgen der Serie werden am Montag, den 15. August, veröffentlicht. Anschließend folgen immer montags neue Episoden.

Moderiert vom Journalisten und ehemaligen Outside Podcast-Moderator Peter Frick-Wright, basiert „Missed Fortune“ auf der wahren Geschichte der jahrelangen Suche eines Mannes, einen Millionen-Dollar-Schatz zu finden, der 2010 vom exzentrischen Kunsthändler Forrest Fenn versteckt wurde.

Seit Beginn der Jagd haben sich Tausende auf die Suche nach dem Schatz begeben, wobei mindestens fünf von ihnen dabei ihr Leben verloren haben. „Missed Fortune“ folgt einem Sucher über acht Jahre hinweg auf einer Jagd, die eine Reihe unbeabsichtigter Konsequenzen auslöst. Da Fenns Schatz internationale Aufmerksamkeit erlangt, sind die Menschen gezwungen, genau zu überprüfen, was Fenn in Gang gesetzt hat. „Missed Fortune“ wurde von High Five Content in Zusammenarbeit mit 30 Minutes West und dem Outside Magazine produziert und wird von Frick-Wright, Andrew Jacobs und Robbie Carver als ausführende Produzenten produziert.

Wie eingangs erwähnt, bietet Apple TV+ mittlerweile mehrere Original-Podcasts, darunter das duPont-prämierte „The Line“, das mit dem Webby Award ausgezeichnete „Hooked“, „Run, Bambi, Run“, „Wild Things: Siegfried & Roy“ und „The Problem With Jon Stewart“ sowie offizielle begleitende Podcasts für die Apple TV+-Serien „Foundation“, „For All Mankind“ und die Doku-Serie „The Big Conn“.