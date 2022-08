In den letzten Monaten wurde WhatsApp immer mal wieder punktuell verbessert. Mal gab es größere Neuerungen und mal kleinere neue Funktionen. Die jüngste Verbesserung fällt in die Kategorie „kleinere Anpassungen“.

Auch wenn WhatsApp seinen Messenger mit dem jüngsten Update nur minimal angepasst hat, ist es eine kleine, aber feine Verbesserung.

Es geht um das Löschen von verschickten Nachrichten. Diese Funktion bietet WhatsApp bereits seit längerem an. Bis dato betrug das Limit allerdings 1 Stunde 8 Minuten und 16 Sekunden. Nun wurde das Ganze auf über 2 Tage erweitert. Genau genommen, sind es 2 Tage und 12 Stunden (Summa Summarum: 60 Stunden).

Um eine WhatsApp-Nachricht zu löschen drückt ihr auf diese und haltet einen kurzem Moment gedrückt. Nun öffnet sich ein Menü, aus dem ihr Löschen auswählen könnt. Möchtet ihr die WhatsApp nur in euerem Chatverlauf löschen oder soll die WhatsApp sowohl bei euch als auch beim Gegenüber gelöscht werden?

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.

— WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022