In einem Tweet merkte der Analyst Ming-Chi Kuo an, dass einige Investoren in letzter Zeit besorgt waren, dass die Massenproduktion und der Zeitplan für die Auslieferung des iPhone 14 durch geopolitische Faktoren beeinträchtigt werden könnten. Kurz darauf sagte Kuo jedoch, dass seine jüngste Umfrage darauf hindeutet, dass für Apples Lieferkette derzeit „keine Auswirkungen“ zu befürchten sind.

Letzte Woche berichtete Kuo, dass Apple mit der Produktion des iPhone 14 gleichzeitig in Indien und China beginnen würde, da Apple seine Zulieferer vor einer möglichen „Rache“ der chinesischen Regierung an den Vereinigten Staaten nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan gewarnt hatte.

Pelosi hatte sich unter anderem mit einigen Apple-Zulieferern wie dem Chip-Hersteller TSMC und dem taiwanesischen Auftragsfertiger Pegatron getroffen. Seitdem gab es Berichte, dass China die Lieferungen dieser Unternehmen blockieren könnte.

Laut Kuo gibt es jedoch bezüglich Apples iPhone-Produktion derzeit keine Bedenken. So schreibt er auf Twitter:

Although some investors have recently worried that the mass production and shipment schedule of the iPhone 14 models may be affected by geopolitics, my latest survey indicates that there are currently no impacts on the supply chain of the iPhone 14 models.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022