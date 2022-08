Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Ab sofort steht die neue Doku-Serie „Memorial Hospital“ (englischer Titel: „Five Days at Memorial“) zur Ansicht bereit. Zudem startet heute ein neues Peanuts-Special sowie neue Episoden von „Die Snoopy Snow Staffel 2“.

„Memorial Hospital“ auf Apple TV+ gestartet

Ab sofort steht „Memorial Hospital“ auf Apple TV+ bereit. Bei Five Days at Memorial“ handelt es sich um eine kraftvolle neue limitierte Serie, die auf tatsächlichen Ereignissen basiert und aus dem gleichnamigen Buch adaptiert wurde.

Als das Hochwasser stieg, der Strom ausfiel und die Hitze stark zunahm, waren erschöpfte Pflegekräfte in einem Krankenhaus in New Orleans gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihnen für die kommenden Jahre folgen würden.

Ab sofort stehen die ersten drei Folgen zu „Memorial Hospital bereit.Jeweils freitags folgen bis zum 16. September immer neue Episoden. Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neues von den Peanuts

Mit „Lucy’s School“ startet heute ein neues Original-Special, das Pädagogen feiert und auf dem Comic-Klassiker „Peanuts“ von Charles M. Schulz basiert. Außerdem erscheinen heute durch die Partnerschaft mit WildBrain neue Folgen der beliebten zweiten Staffel von „Die Snoopy Show“ zu Apple TV+.