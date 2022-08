19 Monate ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, dass sich Apple TV+ die Drama-Serie „Lessons in Chemistry“ geschnappt hat. So langsam aber sicher wird es langsam konkret und Apples Video-Streaming-Dienst gibt einen ersten Einblick in die neue Original-Serie.

„Lessons in Chemistry“: Apple TV+ gibt einen ersten Einblick

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf „Lessons in Chemistry“ gegeben. Die Produktion der Drama-Serie ist bereits in den Apple Studios angelaufen und wird von Oscar-Preisträgerin Brie Larson („Captain Marvel“, „Room“) ausführend produziert angelaufen ist. Larson ist gleichzeitig in der Hauptrolle zu sehen. Basierend auf dem Bestseller-Debütroman der Autorin, Wissenschaftsredakteurin und Texterin Bonnie Garmus wird „Lessons in Chemistry“ 2023 weltweit auf Apple TV+ erscheinen.

Neben Larson in der Hauptrolle sing folgende Schauspieler in der Serie zu sehen:

Lewis Pullman (“Top Gun: Maverick,” “Outer Range”) als Calvin

Aja Naomi King ("How to Get Away with Murder," "Sylvie's Love," "The Upside," The Birth of a Nation") als Harriet Slone

Stephanie Koenig ("The Flight Attendant," "The Offer") als Fran Frask

Patrick Walker ("Gaslit," "The Last Days of Ptolemy Grey") als Wakely

Thomas Mann ("Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty," "Me and Earl and the Dying Girl") als Boryweitz

Kevin Sussman ("The Big Bang Theory," "The Dropout," "Better Call Saul") als Walter

Multi Emmy and Golden Globe Award winner Beau Bridges („Acting: The First Six Lessons," „Homeland," „Goliath," „Bloodline," „Masters of Sex," "The Fabulous Baker Boys") als Wilson

„Lessons in Chemistry“ spielt in den frühen 1950er Jahren und folgt Elizabeth Zott (gespielt von Larson), deren Traum, Wissenschaftlerin zu werden, in einer Gesellschaft auf Eis gelegt wird, in der Frauen der Ansicht sind, dass sie in den häuslichen und nicht in den beruflichen Bereich gehören. Als Elizabeth schwanger, allein und aus ihrem Labor gefeuert wird, bringt sie den Einfallsreichtum auf, den nur eine alleinerziehende Mutter hat. Sie nimmt einen Job als Moderatorin in einer TV-Kochshow an und macht sich daran, einer Nation von übersehenen Hausfrauen – und den Männern, die plötzlich zuhören – viel mehr als nur Rezepte beizubringen… während sie sich nach einer Rückkehr zu ihrer wahren Liebe sehnt: der Wissenschaft.