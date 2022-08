In der Nacht zu heute wurden die Hollywood Critics Association TV Awards verliehen und Apple TV+ ist dabei als bester Video-Streaming-Dienst hervorgegangen. Insgesamt konnte sich Apple TV+ sieben der begehrteren HCA TC Awards sichern, unter anderem in der Kategorie „Beste Comedy-Serie“.

Apple TV+ erhält 7 Hollywood Critics Association TV Awards

Apple konnte sich in der Nacht zu heute insgesamt sieben Hollywood Critics Association TV Awards sichern. Als die am besten ausgezeichnete Dramaserie dieses Jahres erhielt Apples Arbeitsplatz-Thriller „Severance“ mehrere Auszeichnungen, darunter in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ für Britt Lower; in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ für John Turturro; in der Kategorie „Bestes Drehbuch“ für Dan Erickson und in der Kategorie „Beste Regie“ für Ben Stiller.

Die Erfolgskomödie „Ted Lasso“ erhielt als einzige Serie aller Plattformen zum zweiten Mal in Folge einen HCA TV Award-Gewinn. Ted Lasso wurde als „Beste Comedy-Serie“ aus gezeichnet und Brett Goldstein gewann in der Kategorie „Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie“

Übersicht

Best Streaming Series, Drama: “Severance”

Best Actress in a Streaming Series, Drama: “Severance” – Britt Lower

Best Supporting Actor in a Streaming Series, Drama: “Severance“ – John Turturro

Best Writing in a Streaming Series, Drama: “Severance” – Dan Erickson, “The We We Are”

Best Directing in a Streaming Series, Drama: “Severance” – Ben Stiller, “The We We Are”

Best Streaming Series, Comedy: „Ted Lasso”

Best Supporting Actor in a Streaming Series, Comedy: “Ted Lasso” – Brett Goldstein

Alles in allem war Apple TV+ übrigens 53 Mal nominiert.