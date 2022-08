Langsam aber sicher entfernt Apple sein 5W USB Power Adapter aus dem Sortiment. Nachdem das Netzteil bereits seit Anfang Juli im deutschen Apple Store nicht mehr erhältlich ist, verschwindet nun das Zubehör auch in vielen weiteren Ländern aus dem Sortiment.

5W USB Power Adapter ausverkauft

Es ist schon eine Weile her, dass Apple das 5W USB Netzteil aus dem Lieferumfang seiner Produkte entfernt hat. Dennoch blieb das Zubehör für diejenigen erhältlich, die es noch haben wollten.

Vor der Markteinführung des iPhone 14 im nächsten Monat sieht es so aus, dass sich Apple darauf vorbereitet, das 5W Netzteil komplett einzustellen. So zeigt sich, dass der Apple 5W USB Power Adapter in vielen Apple Stores weltweit nicht mehr erhältlich ist.

Apples Webseite listet das Zubehör als „ausverkauft“, in Ländern wie Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Neuseeland, China und Japan. In den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien und einigen anderen Ländern ist das Zubehör jedoch noch erhältlich. Hier besteht wahrscheinlich noch Lagerbestand.

Das klassische 5W USB Netzteil war bei praktisch jedem iPhone Modell bis zum iPhone 11 im Lieferumfang enthalten. Das gleiche Zubehör lag auch den Apple Watch Modellen bis zur Apple Watch Series 6 bei. Im Jahr 2020 kündigte Apple an, dass man das iPhone und die Apple Watch nicht mehr mit einem Netzteil ausliefern wird, um den Elektroschrott zu reduzieren.

Ebenfalls im Jahr 2020 stellte das Unternehmen einen neuen 20W USB-C Power Adapter vor, der das iPhone, die Apple Watch und auch das iPad schnell aufladen kann. Das Netzteil wird auch vom HomePod verwendet und funktioniert mit dem MagSafe-Ladegerät. Apple verkauft das Zubehör für 25 Euro.

Statt 25 Euro bei Apple gibt es den 20W USB-C Power Adapter momentan bei Amazon bereits für 13,59 Euro.

