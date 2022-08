Ein „heißer“ Apple-Herbst steht bevor. In der Tat erwarten wir bis zum Jahresende noch zwei Apple Keynotes und die Ankündigung verschiedener Neuheiten. Unter anderem dürften das iPhone, die Apple Watch, der Mac, das iPad und weitere Produktneuheiten auf der Agenda stehen. Unter anderem wird über ein neues Einsteiger-iPad spekuliert. Nun heißt es, dass die Produktion des iPad (10. Generation) gestartet ist.

iPad 10: Produktion ist gestartet

Neben dem iPad Pro mit M2-Chip erwarten wir in diesem Jahr noch ein neues Einsteiger-iPad (iPad 10. Generation). Das zuletzt genannt Produkt soll sich bereits in der Produktion befinden, so Digitimes.

Alles in allem wird für die kommende iPad-Generation ein großes Upgrade erwartet. Dies bedeutet, dass es nicht nur ein Leistungs-Upgrade geben wird, auch optisch soll sich das neue Modell deutlich von seinem Vorgänger unterscheiden. Gerüchten zufolge wird Apple beim iPad (10. Generation) auf ein größeres 10,5 Zoll Display (bisher 10,2 Zoll), einen dünneren Displayrahmen, einen USB-C Port, abgeflachte Kanten sowie eine leicht herausstehende Kamera setzen. Dazu sollen sich ein A14-Chip sowie 5G gesellen.

Aus den kürzlich aufgetauchten Renderings geht hervor, dass Apple weiterhin auf einen Homebutton mit Touch ID setzen wird. Auf einen klassischen Kopfhöreranschluss wird Apple augenscheinlich beim neuen iPad verzichten.

Glaubt man der Einschätzung des Branchendienstes, so wird Apple das neue Einsteiger-iPad im September auf den Markt bringen. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, werden wir kommenden Monat erfahren. Im vergangenen Jahr präsentierte Apple das iPad (9. Generation) im September gemeinsam mit dem iPhone 13, der Apple Watch 7 und dem iPad mini (6. Generation). Zuletzt hieß es allerdings, dass die neuen iPads im Oktober dieses Jahres vorgestellt werden.