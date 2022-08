In regelmäßigen Abständen veranstaltet Apple sogenannte Apple Watch Herausforderung. Zuletzt hatten wir euch auf die Challenge zum Welt-Yoga-Tag aufmerksam gemacht. Nun steht die nächste Herausforderung an. Genau genommen, findet diese am 27. August statt und feiert die weltweiten Nationalparks.

Apple Watch: neue Nationalpark-Challenge am 27. August

Um die Herausforderung zu meistern, müssen Anwender am Stichtag eine Wanderung, einen Spaziergang oder ein Rollstuhltraining mit einer Länge von 1,6Km absolvieren. Anwender können das Training in der Workout-App auf der Apple Watch oder mit einer anderen App abschließen, die ihr Workout in der Health-App speichert.