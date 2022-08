Seit vergangenem Freitag steht das Staffelfinale zu „For All Mankind – Staffel 3“ auf Apple TV+ bereit. Habt ihr Folge 310 „Stranger in a Strange Land“ (deutscher Titel „Fremder in einem fremden Land“) schon gesehen? Begleitend hat Apple nun ein Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht.

The Science Behind Season 3: Episode 10, Stranger in a Strange Land

In der 3. Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch eine brisante Auseinandersetzung entsteht, die sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

In dem 206 Sekunden langen Clip „For All Mankind — The Science Behind Season 3: Episode 10, Stranger in a Strange Land“ erhalten wir einen Einblick in das Staffelfinale der dritten Staffel. Könnte uns Kernfusion helfen, auf dem Mars zu überleben? Schließt euch Wrenn Schmidt an und entdeckt die Wissenschaft hinter For All Mankind in einer exklusiven Serie.