Eine weitere Apple Original-Serie wird in Kürze auf Bau-Ray erhältlich sein. Die Rede ist von der Weltraum-Serie „For All Mankind“. Die erste Staffel wird ab dem kommenden Monat auf einem physischen Medium verfügbar sein.

„For All Mankind – Staffel 1“ erscheint nächsten Monat auf Blu-Ray [Apple TV+]

Auch wenn Video-Streaming weiterhin auf dem Vormarsch ist und das Angebot tagtäglich steigt, gibt es weiterhin Nutzer, die Serien und Filme auf DVD und Blu-Ray „sammeln“ bzw. bevorzugen.

Wie nun bekannt wird, wird Dazzler Media in Zusammenarbeit mit Apple TV+ die erste Staffel von „For All Mankind“ auf Blu-Ry auf den Markt bringen. Das 2-Disc-Set erscheint am 26. September. „For All Mankind“ gehörte im November 2019 zu den ersten Serien überhaupt, die auf Apple TV+ Debüt.

„For All Mankind“ ist eine Serie von Ronald D. Moore, die sich vorstellt, was passiert wäre, wenn der globale Wettlauf ins All nie aufgehört hätte und das Weltraumprogramm im kulturellen Zentrum von Amerikas Hoffnungen und Träumen geblieben wäre.

In For All Mankind agieren Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones und Jodi Balfour in den Hauptrollen. Als ausführende Produzenten fungieren Ronald D. Moore, Maril Davis, Matt Wolpert und Ben Nedivi.

Die dritte Staffel von „For All Mankind“ feierte übrigens Ende letzter Woche ihr Serienfinale, eine vierte Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.

Übrigens: Die Apple Original-Serie „Defending Jacob“ (Verschwiegen) erschien auch bereits auf Bau-Ray.