Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Update für GaragaBand angekündigt. Ab heute stehen in Apples kostenloser Musikproduktions-App GarageBand zwei völlig neue Remix Sessions zur Verfügung, die euch dazu einladen eure eigenen Versionen der Hits „Harleys in Hawaii“ von Katy Perry und „Darl+ing“ von der K-Pop Supergruppe SEVENTEEN zu produzieren. Parallel dazu wurde die neue Today at Apple Session „Music Skills: Remix Katy Perry“ angekündigt, die in Apple Stores auf der ganzen Welt angeboten wird.

GarageBand Remix Sessions mit Katy Perry und SEVENTEEN

Ab heute enthält GarageBand für iOS und iPadOS zwei völlig neue In-App Remix Sessions mit Katy Perry und der K-Pop Supergruppe SEVENTEEN. GarageBand Remix Sessions machen es möglich, dem DJ in sich selbst mit eigenen Versionen von Songs aktueller Top-Künstler Ausdruck zu verleihen.

Mit In-App Inspirationen von den Künstler:innen selbst und Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen von einem Apple Creative Pro eröffnen die Sessions ambitionierten Musiker die Möglichkeit, den Hits „Harleys in Hawaii“ von Katy Perry und „Darl+ing“ von SEVENTEEN eine ganz persönliche Note zu verleihen.

Die beiden neuen Remix Sessions stehen euch als kostenloser Download in der GarageBand Sound Library zur Verfügung. Darüberhinaus findet ihr in der Sound Library auch eine große Auswahl an kostenlosen Loops, Sounds und Instrumenten enthält.

Today at Apple: „Music Skills: Remix Katy Perry“

Wie eingangs erwähnt, bietet Apple parallel zum GarageBand-Update auch eine begleitende Today at Apple Session an. Ab sofort gibt es mit „Music Skills: Remix Katy Perry“ eine ganz neue Today at Apple-Session, die in Apple Stores auf der ganzen Welt angeboten wird. In Rahmen dieser Sessions zeigen euch Retail Creative Pros, wie ihr Katy Perrys „Harleys in Hawaii“ mit GarageBand auf iPad und iPhone remixen können.

Ihr könnt euch auf der Today at Apple Webseite für die Teilnahme an einer Session in einem Apple Store in ihrer Nähe anmelden. Dort warten natürlich noch viele weitere kostenlose Sessions auf euch. Vor einiger Zeit haben wir bereits eine Today at Apple Session für euch getestet.