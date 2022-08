In den vergangenen Jahren ist deutlich zu erkennen, dass Apple mit der Apple Watch einen immer größere Fokus auf das Thema Gesundheit legt. In diesem Jahr könnte ein Sensor zur Körpertemperaturmessung in der Apple Watch 8 integriert sein. Allerdings arbeitet Apple an zahlreichen Funktionen zur Überwachung der Gesundheit des Anwenders. Aus einer veröffentlichten Studie geht nun hervor, dass die Apple Watch dazu dienen könnte, nach Symptomen eines Herzinfarkts (Myokardinfarkt) zu suchen.

Studie: Apple Watch könnte Herzinfarkte frühzeitig erkennen

Die Kollegen von MyHealthApple machen auf eine im Texas Heart Institute Journal veröffentlichte Studie aufmerksam, Aus dieser geht hervor, dass die Apple Watch verwendet werden könnte, um frühzeitig einen Herzinfarkts (Myokardinfarkt) zu erkennen.

Ein Myokardinfarkt tritt auf, wenn Teile des Herzmuskels nicht genug Sauerstoff erhalten, weil der Blutfluss zum Herzen blockiert ist. Forscher des Texas Heart Institute haben den Einsatz der Apple Watch untersucht, um bei der Diagnose von Myokardinfarktsymptomen zu helfen, indem sie die EKG-Funktion der Apple Watch-Modelle der Serien 4, 5, 6 und 7 verwenden haben, um mehrere EKG-Ableitungen an verschiedenen Körperteilen aufzuzeichnen.

Die Folgen eines Herzinfarkts hängen davon ab, wieviel Zeit vor dem Beginn der Behandlung verstrichen ist. Mehr als die Hälfte der Personen mit Myokardinfarkt sterben innerhalb einer Stunde nach Auftreten der Symptome in einer Notaufnahme oder bevor sie ein Krankenhaus erreichen. Die Apple Watch könnte eine zuverlässige Analyse des Herzinfarktrisikos liefern. Sollten sich entsprechende entwickeln, würde der Nutzer ein eindeutiges Signal erhalten, dringend einen Arzt aufzusuchen, und die Verzögerung bis zur Behandlung zu verkürzen, so die Studie.

Für gewöhnlich wird ein Myokardinfarkt mit einem herkömmlichen 12-Kanal-Elektrokardiogramm bestätigt. Die Apple Watch zeichnet allerdings „nur“ ein 1-Kanal EKG auf. Die Apple Watch kann medizinische Geräte in Krankenhaus nicht ersetzen, sondern bietet eine Möglichkeit, einen sich andeutenden Herzinfarkt in anderen Umgebunden zu erkennen. Bis es soweit sein könnte, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen, da zusätzliche klinische Daten erforderlich sind.