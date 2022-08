Wie aus einer Meldung an die US Börsenaufsicht hervorgeht, hat Apple Finanz-Chef Luca Maestri am vergangenen Mittwoch im Rahmen von zwei Transaktionen 96.735 Apple Aktien im Wert von 16,9 Millionen Dollar verkauft.

Apple Finanz-Chef Luca Maestri verkauft Apple-Aktien im Wert von 17 Millionen Dollar

Luca Maestri tritt für gewöhnlich viermal pro Jahr öffentlich in Erscheinung. Immer wenn Apple seine Quartalszahlen bekannt gibt, stehen Apple Chef Tim Cook und Finanz-Chef Luca Maestri im anschließenden Conference Call Rede und Antwort. Nun wurde bekannt, dass Maestri einen Teil seiner Apple Aktien verkauft hat. Genau genommen, wurden 96,735 AAPL-Aktien im Wert von 16,9 Millionen Dollar veräußert.

Die Transaktionen wurden gemäß einem im November 2020 von Maestri im Voraus festgelegten Handelsplan gemäß den Gesetzen zum Insiderhandel durchgeführt. Nach wie vor hält Maestri laut SEC-Meldung nach dem Verkauf noch rund 110.000 Apple-Aktien.

Maestri kam 2013 zu Apple und ist Teil des Senior Executive Teams des Unternehmens, das direkt an CEO Tim Cook berichtet. Als Chief Financial Officer beaufsichtigt er Apples Buchhaltung, Finanzplanung und -analyse, Treasury, Investor Relations, interne Revision, Immobilien, Unternehmensunterstützung und Steuerfunktionen.

Zum Wochenende schloss die Apple Aktie bei 171,52 Dollar.