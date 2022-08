Anzeige

Der Hochsommer ist im vollen Gange und die Temperatur sind in den letzten Tagen auf einem konstant hohen Niveau. Dies nehmen viele Anbieter zum Anlass, zum großen Summer-Sale zu laden. Atlas VPN ist mit von der Partie hat ein ziemlich attraktives Paket geschnürt. Neben dem Premium-Angebot von Atlas VPN gibt es auch eine sogenannte „Free“-Variante. Mit dieser könnt ihr den VPN-Dienst komplett kostenlos ausprobieren. Was es mit Atlas VPN auf sich hat, welche Vorzüge der Service bietet und wie ihr euch den Premium-Tarif zum Top-Preis (+ 2 Monate gratis) sichern könnt, erfahrt ihr bei uns.

Ein Virtual-Private-Netzwerk (VPN) wird mittlerweile von immer mehr Anwendern genutzt. Dies geschieht nicht ohne Grund. Ein VPN-Dienst schützt euch vor potentiellen Gefahren im Internet, verschlüsselt euch Verbindung und verschleiert eure IP-Adresse. Kurzum: Atlas VpN bietet euch einen verschlüsselten Tunnel, durch den euer Online-Datenverkehr fließen kann. Durch diesen Tunnel kann niemand hindurchsehen und an eure Internetdaten gelangen. Ein VPN-Service hat zudem den weiteren Vorteil, dass man das sogenannte Geoblocking umgehen kann. Im konkreten Fall sind die Premium-Server von Atlas VPN sogar für alle gängigen Anbieter Streaming-optimiert.

Möchtet ihr den VPN-Service nutzen, dann profitiert von unserem exklusiven Macerkopf-Deal. Ihr spart nicht nur 83 Prozent beim 2-Jahres-Paket (rein rechnerisch zahlt ihr so monatlich nur 1,67 Euro mtl.), ihr erhaltet sogar noch 2-Gratis-Monate kostenlos hinzu.

-> Heute: Atlas VPN nur 1,67 Euro mtl. (+ 2 Gratis-Monate)

Sicherheit hat höchste Priorität

Bei Atlas VPN genießt das Thema Sicherheit höchste Priorität. Genau dies untermauert der Anbieter mit verschiedenen Funktionen und Maßnahmen, die das Unternehmen ergriffen hat. Blicken wir etwas detaillierter auf die Materie.

Zunächst einmal setzt Atlas VPN auf sogenannte „Privacy Pro Server“. Dabei handelt es sich um eine exklusiv entwickelte Serverinfrastruktur, um selbst den Nutzern mit höchsten Sicherheits- und Privatsphäre-Ansprüchen gerecht zu werden. Premium-Nutzer können zwischen zwei Arten der Privacy Pro Server wählen: SafeSwap und MultiHop+ (zwei Technologien für eine Rotation zwischen mehreren IP-Adressen. Dies sorgt gleichzeitig für eine noch höhere Anonymität und Verschlüsselung).

Weiter setzt der Anbieter auf eine strenge No-Logs-Policy. Dies bedeutet, dass der VPN-Service keinerlei Aktivität- und Nutzungsdaten seiner Kunden sammelt. Auch werden keine DNS-Abfragen oder andere nutzerbezogenen Daten (bis auf die normalen Zahlungsinformationen) gespeichert. Atlas VPN hat somit keine Daten, die an Strafverfolgungs- oder Regierungsbehörden weitergegeben werden können, sollten diese Auskunftsersuche stellen.

Bei der Verschlüsselung setzt Atlas VPN auf die renommierten Protokolle WireGuard und IPSec/IKEv2 (AES-256/ChaCha20), die sich bereits bewährt haben. Für wie wichtig Atlas VPN das Thema Sicherheit behandelt, zeigt ein unabhängiges Sicherheits-Audit der iOS-App durch das Consulting-Untenehmen VerSprite. Dieses ergab, dass keine Schwachstellen gefunden wurden, die die Privatsphäre der Benutzer gefährden würden.

Weitere Features

Neben den oben genannten Sicherheits-Features hat Atlas VPN noch weitere Vorzüge zu bieten. Als besonders angenehm empfinden wir es, dass ihr mit einem Account eine unbegrenzte Anzahl an Geräten sowie eine uneingeschränkte Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen nutzen könnt. Während ihr bei anderen VPN-Service entsprechende Beschränkungen habt, ist dies bei Atlas VPN nicht der Fall. Dies bedeutet, dass ihr nicht erst ein Gerät abmelden müsst, um mit einem anderen Gerät den VPN-Dienst nutzen zu können. So seid ihr in jedem Fall deutlich flexibler.

Darüberhinaus steht Atlas VPN für eine Vielzahl von Geräten zur Verfügung. Ihr könnte den Service auf dem Desktop (macOS und Windows), auf mobilen Endgeräten (iPhone, iPad, Android-Geräte etc.) oder sonstigen Geräten (z.B. Fire TV und Android TV nutzen.

Nützlich ist zudem der sogenannte „Network Kill Switch“. Dieser stoppt alle Online-Aktivitäten, sobald die Verbindung nicht mehr sicher ist. Dies verhindert, dass IP-Adressen und DNS offengelegt werden. Thematisch passend bietet Atlas VPN auch einen Data Breach Monitor an. Dieser stellt fest, ob persönliche Informationen im Netz offengelegt wurden.

Zum Guten Schluss sorgt Atlas VPN dafür, dass Werbung und Schadsoftware blockiert wird. Auch Trackern, die versuchen, eure Surfgewohnheiten nachzuvollziehen, wird der Kampf angesagt.

Exklusive Promo: 83 Prozent Rabatt auf Atlas VPN (+ 2 Gratis-Monate)

Atlas VPN bietet nicht nur ein großes Leistungsspektrum an, sondern weiß auch auf der anderen Seite mit dem Preis zu punkten. Im Rahmen der aktuellen Sommer-Promo könnt ihr das überzeugende Preis-Leistungsverhältnis noch einmal verbessern. Mit dem Gutscheincode „SUMMER-TIME“ senkt ihr den Preis im 2-Jahres-Paket auf monatlich nur 1,67 Euro. Darüberhinaus gibt es zwei kostenlose Monate gratis hinzu.

Gutschein „SUMMER-TIME“: jetzt kräftig bei Atlas VPN sparen

Komplett kostenlos testen: Ihr könnt Atlas VPN komplett kostenlos ausprobieren. Beim Premium-Angebot, welches in unseren Augen ein verdammt gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet, habt ihr eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und geht nicht wirklich ein Risiko ein. Zudem könnt ihr die Free-Variante des Anbieters völlig kostenlos und ohne Verbindlichkeiten verwenden. Bei Free habt ihr Zugriff auf drei Standorte und es stehen euch täglich 2GB Datenvolumen zur Verfügung. Einschränkungen bei der Bandbreite oder den gleichzeitigen Verbindungen gibt es nicht.