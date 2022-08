Früher oder später wird Apple eine neue Generation des 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro auf den Markt bringen. Die Produktion soll noch im Laufe dieses Jahres starten. Ob dies allerdings ein Beweis dafür ist, dass die neuen Modelle auch noch dieses Jahres in den Verkaufsregalen stehen, bleibt abzuwarten.

Glaubt man der Einschätzung von Analyst Ming Chi Kuo, so startet noch dieses Jahr die Produktion der neuen 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Modelle.

In einem Tweet gibt Kuo zu verstehen, dass die neuen 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Modelle im vierten Quartal 2022 in die Massenproduktion gehen werden. Aufgrund der Tatsache, dass Apples Fertigungspartner TSMC erst im ersten Halbjahr 2023 mit Umsätzen durch die Fertigung von 3nm Chip erwartet, könnte die Prozessoren der neuen MacBook Pro Modelle weiterhin auf der 5nm Fertigungstechnologie basieren.

New 14″ and 16″ MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC’s guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14″ and 16″ MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022