Ein Neustart auf Apple TV+ wird für gewöhnlich mit verschiedenen Videos auf YouTube begleitet. So veröffentlicht Apple in der Regel Teaser, Trailer und Co. Ein ein sogenanntes First-Look-Video steht regelmäßig auf der Agenda und genau dieses wurde nun für die neue Serie „Surfside Girls“ veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht First-Look-Video zu „Surfside Girls“

Vergangenen Freitag lief die neue Kinder- und Familienserie „Surfside Girls“ auf Apple TV+ an. Nun hat Apple ein begleitendes First-Look-Video auf YouTube veröffentlicht. Yaya Gosselin und Miya Cech von den Surfside Girls sprechen über ihre Leinwandfreundschaft, Wissenschaft und das Übernatürliche. Ihre Charaktere haben vielleicht Fragen zu der Stadt am Strand, aber es ist kein Geheimnis, warum sich diese Gegensätze anziehen.

Die Live-Action-Serie folgt den besten Freunden Sam und Jade bei der Lösung übernatürlicher Geheimnisse in ihrer verschlafenen kalifornischen Strandstadt. Diese besten Freunde müssen ihre gegensätzlichen Stärken der Vorstellungskraft und Logik kombinieren, um die übernatürlichen Geheimnisse zu lösen, die sich direkt unter der Oberfläche ihrer Stadt verbergen.