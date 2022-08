Die Deutsche Telekom hat eine neue MagentaZuhause-Aktion aufgelegt. Kunden, die einen entsprechenden Tarif der Telekom buchen, erhalten nicht nur 100 Euro Online-Vorteil, sondern profitieren auch von einer Routergutschrift.

Telekom MagentaZuhause: 100 Euro Online-Vorteil + Routergutschrift

Kunden, die sich im Aktionszeitraum bis zum 30. September für einen MagentaZuhause M, MagentaZuhause L oder MagentaZuhause XL entscheiden, und den Tarif über die Webseite der Telekom buchen, erhalten einen Online-Vorteil in Höhe von 100 Euro. Kurzum: Ihr erhaltet einen Rabatt, der mit der Rechnung verrechnet wird.

Neben den Online-Vorteil in Höhe von 100 Euro bietet die Telekom in den Tarifen MagentaZuhause S, MagentaZuhause M, MagentaZuhause L und MagentaZuhause XL zudem eine Routergutschrift in Höhe von 70 Euro an. Diese Routergutschrift i. H. v. 70 Euro erfolgt auf einer der nächsten Telekom Rechnungen, bei Miete eines Routers.

In den ersten sechs Monaten zahlt ihr für die MagentaZuhause Tarife (egal, ob S, M, L oder XL) nur 19,95 Euro. Anschließend werden zwischen 34,95 Euro und 54,95 Euro monatlich fällig. Die Tarife unterscheiden sich in der Download- und Uploadgeschwindigkeit. So bietet euch der MagentaZuhause XL 250MBit/s im Download.

