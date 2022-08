Die Einladungen sind raus. Die nächste Apple Keynote findet am 07. September 2022 statt. Möchtet ihr euch im Vorfeld auf das Event einstimmen, so könnt ihr euch nun Wallpaper für iPhone, iPad und Mac herunterladen.

„Weiter voraus“-Wallpaper als Download

Die Tage sind gewählt. In 14 Tagen lädt Apple zur dritten Keynote des Jahres. Die Veranstaltung läuft unter dem Motto „Far out“ bzw. im Deutschen „Weiter voraus“. Auf der Einladung ist das Apple Logo am Sternenhimmel zu sehen. Auf dem iPhone und iPad steht ein Augmented Reality Erlebnis zur Verfügung, welches ebenfalls den Sternenhimmel zeigt. Was will uns Apple damit sagen?

Wie dem auch sei. Wenn ihr euch im Vorfeld auf die Keynote einstimmen möchtet, so könnt ihr euer iPhone, iPad oder den Mac mit dem passenden Hintergrundbild ausstatten. Twitter-Nutzer Basic Apple Guy hat entsprechende Downloads bereit gestellt.