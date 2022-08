Am gestrigen Abend hat Apple nicht nur die iOS 16.0 Beta 7, sondern auch die iPadOS 16.1 Beta 1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Nennenswerte Veränderungen bringen die neuen Betas nicht mit sich, vielmehr konzentriert sich Apple auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Allerdings scheint es, als ob sich die Apple Wallet-App unter iOS 16.1 vom Gerät deinstallieren lässt.

Apple hat bestätigt, dass sich iPadOS 16 verzögert und zu einem späteren Zeitpunkt (nach der Freigabe von iOS 16.0) als iPadOS 16.1 zum Download bereit gestellt wird. Während die iPadOS 16.1 Beta 1 bereits zur Verfügung steht, fehlt das iOS 16.1 Beta 1 Pendant aktuell noch. Allerdings basiert iPadOS auf iOS, von daher gibt es ein paar Hinweise, wohin die Reise geht.

Im Programmcode der Beta 1 zu iPadOS 16.1 zeigen sich konkrete Hinweise darauf, dass sich die Apple Wallet-App löschen lässt. Die App ist grundsätzlich vorinstalliert und speichert Kreditkarten, Tickets, Schlüssel, Fahrkarten etc. Aktuell lässt sich die App nicht vom iPhone entfernen, mit dem kommenden X.1 Update wird sich dies allerdings ändern.

iOS 16.1 Beta 1 (technically iPadOS 16.1 b1) changes 🧵: The Apple Wallet app will be deletable in the future. Also Apple is working on a new charging option with the acronym of CEC. pic.twitter.com/jL8LoxnlDJ

— Steve Moser (@SteveMoser) August 23, 2022