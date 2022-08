Die Deutsche Telekom hat eine neue Wasserstandsmeldung zum Ausbau des Mobilfunknetzes gegeben. Demnach hat das Bonner Unternehmen das Netz an 1.104 Standorten ausgebaut. 92 Prozent der Bevölkerung können nun 5G nutzen.

Update zum Mobilfunknetz

Die Telekom hat ein Update zum Ausbau ihres Mobilfunknetzes gegeben. So hat das Bonner Unternehmen ihr Mobilfunkangebot in den vergangenen fünf Wochen an bundesweit 1.104 Standorten ausgebaut. 285 LTE-Standorte wurden neu gebaut und zusätzliche LTE-Kapazitäten an 747 Standorten bereitgestellt. Außerdem wurden 5G-Kapazitäten an 72 Standorten neu geschaffen. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt über 2.000 5G-Standorte.

„Wir drücken beim Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Aktuell funken über 100.000 Antennen an mehr als 34.000 Standorten im Netz der Telekom. Jährlich kommen mehr als 1.500 neue Standorte hinzu, besonders im Bereich der Autobahnen und Bahnstrecken. Wir versorgen Deutschland mit 5G, unserem neuen Standard im Mobilfunknetz und erreichen bereits heute eine Haushaltsabdeckung von 92 Prozent. Wir geben aber weiter Vollgas: Bis 2025 werden 99 Prozent der Haushalte in unserem 5G-Netz surfen können.“

Alles in allem versorgt die Telekom nun 99 Prozent der Bevölkerung mit LTE, 92 Prozent der Haushalte können auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen.