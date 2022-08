WhatsApp arbeitet an einer Vielzahl neuer Funktionen für seinen Messenger. So werden Gruppen-Admins zukünftig in der Lage sein, Nachrichten für Jedermann zu löschen. Zudem werden auch Profil-Fotos zukünftig innerhalb von Gruppen-Chats angezeigt. So können Teilnehmer noch schneller erkennen, wer der Absender einer Nachricht ist.

WhatsApp arbeitet an Profil-Fotos innerhalb von Gruppen-Chats

WhatsApp hat eine neue Beta für seinen Messenger auf dem iPhone veröffentlicht. Mit dieser zeigt sich eine neue Funktion, die früher oder später für alle Nutzer verfügbar sein wird. Um eine etwas besser Übersicht in Gruppenchats zu bringen, und um diese persönlicher zu gestalten, werden zukünftig iMessage-ähnliche Profil-Fotos innerhalb von Gruppen-Chats angezeigt.

Die Neuerung wurde von WABetaInfo entdeckt, wann die Funktion allerdings freigegeben wird, ist nicht bekannt. Es heißt

WhatsApp will etwas einführen, was schon lange gefordert wurde: Profilfotos von Gruppenteilnehmern! Wenn diese Funktion für Betatester freigegeben wird, werden Profilfotos anderer Gruppenteilnehmer in einem zukünftigen Update der App neben allen eingehenden Nachrichten im Gruppenchat angezeigt.

Neben den Profil-Fotos in Gruppenchats arbeitet WhatsApp auch an einer Möglichkeit, Umfragen innerhalb von Gruppen durchzuführen. Diese Funktion könnte den Messenger noch einmal deutlich aufwerten.