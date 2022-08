Apple nutzt dieser Tage seinen YouTube-Kanal nicht nur, um die bevorstehende September-Keynote anzuteasern. Die Verantwortlichen aus Cupertino haben auch eine neue „Today at Apple“-Session veröffentlicht, mit der ein kreatives Projekt auf dem iPad Pro mit Hilfe von Apple Pencil und Procreate umgesetzt wird.

How to Make Your Alter Ego on iPad in Procreate with Temi Coker

In dem 409 Sekunden lang Clip „How to Make Your Alter Ego on iPad in Procreate with Temi Coker“ erklärt euch Apple, wie ihr mit Hilfe des iPad Pro, dem Apple Pencil sowie der App „Procreate“ ein Alter Ego erstellen könnt.

Künstler Temi Coker und Apple Creative Pro Anthony zeigen euch, wie ihr ein Selfie in wenigen Schritten verwandeln könnt. Macht euch mit Pinseln und Ebenen in Procreate vertraut und schon kann es losgehen. Nachdem ihr ein Selfie von euch geschossen habt, wird dieses in Procreate importiert.

Ihr schneidet das Foto mit dem Freihand-Auswahlwerkzeug aus, passt Farben und Farbverläufe für dramatische Effekte an, fügt eine Hintergrundfarbe für den perfekten Kontrast hinzu, experimentiert ein wenig mit Pinseln und Ebenen, verwendet Schnittmasken, verwendet ein Radiergummi, um saubere Details zu erstellen und ganz zum Schluss könnt ihr euer Alter Ego exportieren und mit Freunden und Bekannten teilen.