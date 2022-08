Rund eine Woche ist es her, dass die neue Kinder- und Familienserie „Surfside Girls“ auf Apple TV+ startete. Der Serienstart wird von verschiedenen Videos auf YouTube begleitet. Nachdem wir bereits ein First-Look-Video zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit dem Clip „Rapid Fire Questions: Miya Cech and YaYa Gosselin“ weiter.

Apple TV+ veröffentlicht „Rapid Fire Questions: Miya Cech and YaYa Gosselin“

Bei „Surfside Girls“ handelt es sich um eine Serie, die sich in erster Linie an das jüngere Publikum richtet. Die Live-Action-Serie folgt den besten Freunden Sam und Jade bei der Lösung übernatürlicher Geheimnisse in ihrer verschlafenen kalifornischen Strandstadt. Diese besten Freunde müssen ihre gegensätzlichen Stärken der Vorstellungskraft und Logik kombinieren, um die übernatürlichen Geheimnisse zu lösen, die sich direkt unter der Oberfläche ihrer Stadt verbergen.

In dem Clip „Rapid Fire Questions: Miya Cech and YaYa Gosselin“ werden die beiden Schauspielerinnen mit verschiedenen Fragen rund um die Serie konfrontiert, die sie beantworten müssen.