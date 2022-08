Apple-CEO Tim Cook, der ehemalige Apple-Designchef Jony Ive und die Gründerin von Emerson Collective, Laurene Powell Jobs, werden zu den Rednern der CodeCon 2022 von Vox Media im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles gehören. Die Konferenz findet vom 6. bis 8. September statt.

Auf der CodeCon werden „die größten Namen der Branche über alles von Kryptowährungen bis hin zum Klimawandel“ sprechen. Gastgeberin ist die Journalistin Kara Swisher in ihrem „letzten Jahr am Ruder in ihrem berüchtigten roten Stuhl“, heißt es auf der CodeCon-Webseite.

Interessant ist diesmal, dass sie Tim Cook, Jony Ive und Laurene Powell Jobs interviewen wird, obwohl bisher nur der Apple-CEO auf der Webseite hervorgehoben wird. In einem Tweet bestätigte Kara Swisher, dass das Trio zusammenkommen wird, um über das Vermächtnis von Steve Jobs zu sprechen.

This will be my last session of Code after 20 years. I thought it critical to gauge the impact of the tech icon who was the very 1st interview: Steve Jobs. So, I am bringing together the trio who knew him best to discuss his lasting impact: @tim_cook @laurenepowell and Jony Ive. pic.twitter.com/XIN7Ww9G18

— Kara Swisher (@karaswisher) August 23, 2022