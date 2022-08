Nachdem wir am heutigen Freitag bereits auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+ geblickt haben, richten wir nun unseren Blick auf Apple Arcade. Ab sofort steht „Love You To Bits“ auf der Apple Spiele-Abo-Plattform bereit.

„Love You To Bits“ startet auf Apple Arcade

“Love You to Bits+” ist ein mit Rãtseln gefülltes unglaublich süßes, rein visuelles, point-and-click, sci-fi Abenteuer im Weltall. Ihr werde Kosmo, einem tollpatschigen, Neuling im Weltall, auf seiner Suche nach seiner Roboterfreundin Nova folgen. Durch einem schlimmen Unfall werden Nova’s Einzelteile im Weltall verstreut! Kosmo möchte natürlich jedes einzelne Nova-Teil wiederfinden, sie wiederherstellen und dann wieder mit ihr zusammen sein. Entdeckt fremde Welten und Planeten, bewohnt von fantastischen Aliens, Raum und Zeit – Ihr werdet wirst Rãtsel lösen und versteckte Objekte sammeln. Mit jedem vollendeten Level, werdet ihr mehr über die herzzerreißende Liebesgeschichte von Kosmo und Nova erfahren!

Das Spiel ist rund 400MB groß und steht in deutscher Sprache zur Verfügung. „Love You To Bits“ wird für Kinder ab 9 Jahren empfohlen. Hier findet ihr „Love You To Bits“ auf Apple Arcade.