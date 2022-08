Ein Jahr ist es her, das Apple innovative Unternehmen vorgestellt hat, die an Lösungen für die Umwelt arbeiten. Nun treibt Apple seine Umweltinitiative weiter voran und legt das zweite Impact Accelerator Programm auf.

Apple treibt Umweltinitiative mit zweiten Impact Accelerator Programm voran

Apple hat seine zweite Impact Accelerator-Klasse vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von 16 schwarzen, hispanischen und indigenen Unternehmen, die an Umweltdienstleistungen und -lösungen arbeiten. Als Teil der Racial Equity and Justice Initiative des Unternehmens wird der Impact Accelerator Schulungen und Mentoring anbieten, um die ausgewählten Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu bringen und gleichzeitig ein gemeinsames Ziel der Schaffung einer grüneren Welt voranzutreiben.

Apple schreibt