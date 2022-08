Mit großen „Tamtam“ ist der Apple Original Film „Luck“ Anfang dieses Monats auf Apple TV+ gestartet. So hatte der Film unter anderem für wenige Tage die Apple Webseite übernommen, so dass jeder Besucher prominent daraufhin gewiesen wurde, dass der Animationsfilm bereitsteht. Nun hat Apple ein weiteres begleitendes Video auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Luck – Dos & Don’ts of Luck“

Nachdem wir euch bereits ein First-Look-Video sowie „Luck Around the World“ gezeigt haben, hat Apple nun einen weiteren Clip auf Googles Videoplattform bereit gestellt. Das Video „Luck — Dos & Don’ts of Luck“ ist knapp 100 Sekunden lang und weist daraufhin, das Glück seine eigenen Regeln hat.

Die Luck-Co-Stars Jane Fonda, Eva Noblezada und Simon Pegg gehen auf die vielen Gebote und Verbote im magischen Land des Glücks ein.