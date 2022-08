Apple möchte euch am heutigen Tag animieren, euch sportlich zu betätigen. Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits auf die Apple Watch Nationalpark-Herausforderung 2022 aufmerksam gemacht. Diese findet am heutigen 27. August statt.

Apple Watch: Nationalpark-Herausforderung 2022 ist gestartet

In den frühen Morgenstunden ist die nächste Apple Watch Herausforderung gestartet. Diese feiert die weltweiten Nationalparks und soll euch animieren, euch sportlich zu betätigen.

Lust mitzumachen? Um die Herausforderung zu meistern, müssen Anwender am Stichtag eine Wanderung, einen Lauf, einen Spaziergang oder ein Rollstuhltraining mit einer Länge von 1,6Km absolvieren. Anwender können das Training in der Workout-App auf der Apple Watch oder mit einer anderen App abschließen, die ihr Workout in der Health-App speichert.

Nutzt den heutigen Samstag, um ein wenig Sport zu treiben. 1,6Km dürften für die meisten Nutzer keine Hürde darstellen.